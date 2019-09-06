Из-за протестов Гонконг понизился в рейтинге Fitch

Новости мира:Агентство установило негативный прогноз изменения рейтинга, поскольку считает, что даже при уступках протестующим степень общественного недовольства сохранится.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Гонконга в иностранной валюте с «AA+» до «AA». Агентство установило негативный прогноз изменения рейтинга, поскольку считает, что даже при уступках протестующим степень общественного недовольства сохранится.

«Месяцы постоянных конфликтов и насилия проверяют гибкость системы "одна страна, две системы", которая регулирует отношения Гонконга с материковым Китаем. Fitch считает, что эта структура сохранится, но постепенный рост экономических, финансовых и социально-политических связей Гонконга с материком подразумевает его дальнейшую интеграцию в систему госуправления Китая, что грозит институциональными и регуляторными проблемами со временем», - сообщает агентство, передает kommersant.ru.

По мнению экспертов Fitch, последние события нанесли ущерб восприятию международным сообществом качества и эффективности системы управления и верховенства закона в Гонконге и поставили под вопрос стабильность и динамичность его деловой среды.

Причиной массовых беспорядков в Гонконге, которые продолжаются уже 13 недель, стал закон об экстрадиции. Как считают митингующие, закон направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

С начала акций задержали уже 1187 человек. Глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона из парламента, выполнив одно из пяти требований протестующих, однако лидеры протестов отреагировали агрессивно и намерены продолжить митинги.