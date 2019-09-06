Скачать
Пятница, 06.09.2019
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Гончарук созывает Кабмин
Гончарук созывает Кабмин
Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ
Цыганков попал в топ-5 самых дорогих вингеров Лиги Европы
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)

Из-за протестов Гонконг понизился в рейтинге Fitch

Из-за протестов Гонконг понизился в рейтинге Fitch
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Агентство установило негативный прогноз изменения рейтинга, поскольку считает, что даже при уступках протестующим степень общественного недовольства сохранится.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Гонконга в иностранной валюте с «AA+» до «AA». Агентство установило негативный прогноз изменения рейтинга, поскольку считает, что даже при уступках протестующим степень общественного недовольства сохранится.

«Месяцы постоянных конфликтов и насилия проверяют гибкость системы "одна страна, две системы", которая регулирует отношения Гонконга с материковым Китаем. Fitch считает, что эта структура сохранится, но постепенный рост экономических, финансовых и социально-политических связей Гонконга с материком подразумевает его дальнейшую интеграцию в систему госуправления Китая, что грозит институциональными и регуляторными проблемами со временем», - сообщает агентство, передает kommersant.ru.

По мнению экспертов Fitch, последние события нанесли ущерб восприятию международным сообществом качества и эффективности системы управления и верховенства закона в Гонконге и поставили под вопрос стабильность и динамичность его деловой среды.

Причиной массовых беспорядков в Гонконге, которые продолжаются уже 13 недель, стал закон об экстрадиции. Как считают митингующие, закон направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Гонконг может отменить закон об экстрадиции

С начала акций задержали уже 1187 человек. Глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона из парламента, выполнив одно из пяти требований протестующих, однако лидеры протестов отреагировали агрессивно и намерены продолжить митинги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг, Fitch Ratings, Керри Лам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
03 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен
Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией
Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь