Fitch повысило рейтинг Укрзализныци до уровня "В"

Новости Бизнеса:Агенство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня - "B" с "В-".

Как указано в пресс-релизе агентства в четверг, данное повышение стало возможным благодаря недавнему пересмотру суверенного рейтинга Украины.

Fitch прогнозирует, что благодаря росту объемов грузовых перевозок и дерегуляции вагонной составляющей доход компании в 2020 году превысит 100 млрд грн.

Кроме того, увеличению доходов будет способствовать ожидаемое восстановление экономики Украины - по прогнозам Fitch Ratings ВВП Украины будет расти на 3,2-3,5% ежегодно в течение 2019-2021 годов.

Агентство ожидает в среднесрочной перспективе постепенное улучшение до 1х (2018 - 2х, 2014 - 3х) показателя соотношения чистого долга к EBITDA, а также улучшения до 3-5% показателя маржинальности свободного денежного потока (FCF margin).

Как указано в релизе, благодаря выпуску евробондов на $500 млн в июле 2019 года УЗ существенно снизила кредитную нагрузку по рефинансированию ожидаемых выплат на сумму $300 млн во втором полугодии 2019 года и последующих выплат в 2020-2021 годах.

"Правительство сделало ряд системных и профессиональных шагов. Благодаря этому Украина, а затем и компания ("Укрзализныця" – ИФ), получили повышение кредитного рейтинга. Мы даем позитивный сигнал для инвесторов, особенно в контексте возможностей привлечения дополнительного финансирования в модернизацию и развитие железной дороги", - прокомментировал повышение рейтинга глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Напоминаем, Fitch Ratings 9 сентября 2019 года повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".