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Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2019

Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2019
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Раде планируют рассмотреть проект госбюджета-2020 в середине октября.

Верховная Рада намерена в первом чтении рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"В первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год будет вынесен ориентировочно для рассмотрения Верховной Радой 18 октября 2019 года", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента во вторник.

Как известно, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

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20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

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Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Оксана Макарова, Дмитрий Разумков, Госбюджет-2020.
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