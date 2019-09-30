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Бюджет-2020: Зеленский пообещал поддержку военным

Бюджет-2020: Зеленский пообещал поддержку военным
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:В ходе осмотра учений Госпогранслужбы и Нацгвардии глава государства пообещал достаточное финансирование военным в новом бюджете.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственном бюджете на 2020 год должно быть предусмотрено соответствующее финансирование для военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область осмотрел военные стрельбы с участием военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы, а также военную технику.

"Глава государства положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники - украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент осмотрел специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

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"Я впечатлен. Что остается? Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардийцев и всех военных, поддерживать их", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Как сообщалось, 30 сентября Зеленский, министры внутренних дел Украины и Турции Арсен Аваков и Сулейман Сойлу посетили учения МВД в Киевской области.

Напомним, Владимир Зеленский распорядился обеспечить национальные интересы Украины путем развития гражданского общества. 

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Владимир Зеленский, Бюджет-2020, Госбюджет-2020.
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