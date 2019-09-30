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Понедельник, 30.09.2019
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Зеленский постановил достичь 17 целей по развитию Украины

Зеленский постановил достичь 17 целей по развитию Украины
17:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский распорядился обеспечить национальные интересы Украины путем развития гражданского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил обеспечить соблюдение 17 целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Согласно обнародованному в понедельник на сайте главы государства указу №722/2019, данный документ направлен на обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Так, Зеленский, "поддерживая провозглашенные резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015г № 70/1 глобальные цели устойчивого развития до 2030 года и результаты их адаптации с учетом специфики развития Украины, изложенные в Национальном докладе "Цели устойчивого развития Украины", постановил обеспечивать соблюдение целей", а также перечислил 17 таких целей.

В частности, президент постановил обеспечивать до 2030г в Украине:

1) преодоление бедности;

2) преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;

3) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

4) обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;

5) обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;

6) обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;

7) обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

8) содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;

9) создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивого индустриализации и инновациям;

10) сокращение неравенства;

11) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;

12) обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства;

13) принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

14) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

15) защиту и восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьбу с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворот) процесса деградации земель и остановку процесса утраты биоразнообразия;

16) содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;

17) укреплению средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", - говорится в указе.

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Помимо этого Зеленский поручил Кабмину Украины обеспечить проведение в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений анализа прогнозных и программных документов с учетом Целей и по результатам такого анализа в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию.

Также Кабмину поручается внедрение действенной системы мониторинга реализации Целей и обнародования его результатов ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

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Кроме этого Зеленский постановил рекомендовать Национальной академии наук Украины, Национальной академии аграрных наук, Национальной академии медицинских наук, Национальной академии педагогических наук, Национальной академии правовых наук, Национальной академии искусств "учитывать Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года при определении направлений научных исследований".

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Экономика, Развитие, Указ, Постановление, Владимир Зеленский.
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