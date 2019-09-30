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В правительстве придумали, как улучшить предоставление ЖКХ-услуг

В правительстве придумали, как улучшить предоставление ЖКХ-услуг
16:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В новых мерах Программы деятельности Кабмин укрепит энергетическую независимость Украины.

Правительство Украины в новой Программе деятельности средствами Министерства развития общин и территорий намерено на местный уровень передать механизмы работы с поставщиками коммунальных услуг. Такие задачи добавлены в Программу деятельности правительства на 5 лет, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.

По мнению правительства, такие изменения с переводом прав на местный уровень должны улучшить качество предоставления услуг населению, но с сохранением на уровне государства функций контроля, в том числе тех, которые невозможно реализовать «на месте».

Среди основных нововведений планируется создать условия для поставщиков услуг по развитию инфраструктуры ЖКХ, а также для реализации системы теплоснабжения проводить долгосрочное планирование их схем.

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Кроме этого, в целях Кабмина решить проблемы с централизованным водоснабжением во всех городах и селах. Правительство в следующие 5 лет также проведет работу над реализацией стратегии, которая позволит усилить энергоэффективность зданий.

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В плане действий отмечено, что в будущем будет создана единая база данных характеристик зданий по принципам энергоэффективности и эксплуатационного уровня. Все принятые меры должны укрепить экономику Украины, в частности в сфере энергетики и услуг на ее основе.

Ранее сообщалось, в новом плане действий правительство изменит правила предоставления субсидий.

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Коммунальные услуги, Энергоэффективность, Программа развития, Министерство развития общин и территорий.
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