Правительство с новым подходом взялось за борьбу с преступностью

Новости Украины:Правительство обеспечит комплексную реализацию существующих проектов для обеспечения безопасности на улицах Украины.

С целью обеспечения безопасности граждан Украины правительство в Программе развития планирует создать специальные системы по видеонаблюдению и так называемые "полицейские станции" - сети подразделений Национальной полиции.

Отмечается, что интеллектуальные системы видеоконтроля будут обеспечены мощным аналитическим механизмом в рамках "полицейской станции", в том числе будут усилены меры противодействия преступлениям в Сети со снижением рисков деятельности преступных группировок в том числе через принцип "Community Policing" через реализацию проекта "Полицейский офицер громады".

Все принятые меры, по мнению правительства Украины, снизят риски для граждан и гостей страны от проявлений уличной преступности. Безопасность на улицах позволит открыть новые пути в туризме, ведении бизнеса и непосредственно для самих граждан.

В комментарии Министерство внутренних дел пояснило, что системы видеонаблюдения с аналитическим центром будут установлены во всех регионах Украины, а проект "Полицейский офицер громады" будет выполнять функции диалога полиции с объединенной территориальной громадой. Подобные проекты постепенно внедряются в Украине, однако в Программе деятельности они будут носить системный характер.