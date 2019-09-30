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Понедельник, 30.09.2019
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Правительство с новым подходом взялось за борьбу с преступностью

Правительство с новым подходом взялось за борьбу с преступностью
15:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Правительство обеспечит комплексную реализацию существующих проектов для обеспечения безопасности на улицах Украины.

С целью обеспечения безопасности граждан Украины правительство в Программе развития планирует создать специальные системы по видеонаблюдению и так называемые "полицейские станции" - сети подразделений Национальной полиции.

Отмечается, что интеллектуальные системы видеоконтроля будут обеспечены мощным аналитическим механизмом в рамках "полицейской станции", в том числе будут усилены меры противодействия преступлениям в Сети со снижением рисков деятельности преступных группировок в том числе через принцип "Community Policing" через реализацию проекта "Полицейский офицер громады".

Все принятые меры, по мнению правительства Украины, снизят риски для граждан и гостей страны от проявлений уличной преступности. Безопасность на улицах позволит открыть новые пути в туризме, ведении бизнеса и непосредственно для самих граждан.

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В комментарии Министерство внутренних дел пояснило, что системы видеонаблюдения с аналитическим центром будут установлены во всех регионах Украины, а проект "Полицейский офицер громады" будет выполнять функции диалога полиции с объединенной территориальной громадой. Подобные проекты постепенно внедряются в Украине, однако в Программе деятельности они будут носить системный характер.

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Все по теме:

МВД, Видеонаблюдение, Нацполиция, Программа развития, Полицейские станции, Community Policing.
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