От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник

Новости Украины:Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.

Кроме этого, заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности.

Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД

Напомним, замглавы Игорь Клименко назначен новым главой Национальной полиции Украины.