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От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник

От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник
12:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины:Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.

Кроме этого, заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности.

Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД

Напомним, замглавы Игорь Клименко назначен новым главой Национальной полиции Украины.

Новоназначенный глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявлял, что продолжит работу над начатыми ранее реформами.

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МВД, Вадим Троян, Нацполиция, Сергей Князев.
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