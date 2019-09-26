От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник

Вадим Троян назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"По представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя Нацполиции", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.
Кроме этого, заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности.
Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД
Напомним, замглавы Игорь Клименко назначен новым главой Национальной полиции Украины.
Новоназначенный глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявлял, что продолжит работу над начатыми ранее реформами.