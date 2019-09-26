Плановый шаг: экс-глава Нацполиции Князев будет работать с Аваковым

Новости Украины:Бывший глава Нацполиции Украины Сергей Князев трудоустроился советником главы МВД Арсена Авакова.

Сергей Князев, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции Украины, продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что решение об отставке Князева с поста главы Нацполиции - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и "грязной информационной кампанией" против офицера полиции.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции в целом и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил министр, добавив, что новый глава Нацполиции Игорь Клименко должен продолжить этот путь реформ.

Аваков также сообщил, что по представлению главы Нацполиции от 9 сентября полковник полиции Вадим Троян, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции. "У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.

Кроме этого, заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности.

Напомним, замглавы Игорь Клименко назначен новым главой Национальной полиции Украины.