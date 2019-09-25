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Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции

Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
14:16 Сегодня Телеграф Фото: МВД

Новости Украины:Новоназначенный глава Нацполиции Украины Игорь Клименко продолжит работу над начатыми ранее реформами.

Преемник ушедшего с поста главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Игорь Клименко рассказал о приоритетах в своей работе.

По словам Клименко, среди основных приоритетов Национальной полиции будет улучшение эффективности и обеспечение безопасности на дорогах. Согласно информации пресс-службы МВД, Клименко ставит задачу номер один — улучшение реагирования на информацию о преступлениях.

Кроме этого, новый руководитель полиции намерен провести профилактическую работу над уличными проявлениями преступности.

Что касается уже начатых реформ Нацполиции, Клименко заявил, что над их дальнейшей реализацией будет и дальше вестись работа. Вместе с этим продолжится работа над решением проблем, беспокоящих общественность.

Насилию в семье и обороту наркотических средств также будет уделяться серьезное внимание. Помимо этого, полиция будет продолжать вести работу над налаживанием связей с территориальными громадами, внедряя IT компоненты в деятельность правоохранительных органов.

В Украине появился новый глава Национальной полиции

Новый глава Нацполиции поблагодарил за предоставленное доверие к его персоне, а также пообещал качественно выполнять поставленные задачи.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в свою очередь ожидает от нового главы Нацполиции продолжения начавшейся работы по обеспечению мира на украинских улицах, а также реализацией начатых реформ правоохранительной структуры.

Напомним, сегодня на заседании Кабмина Игорь Клименко был назначен главой Национальной полиции вместо ушедшего в отставку Сергея Князева.

Князев занимал должность с февраля 2017 года.

Кроме этого, заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покидают свои должности.

Игорь Клименко в октябре 2017 года был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции - начальника департамента кадрового обеспечения.

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МВД, Нацполиция, Сергей Князев, Игорь Клименко.
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