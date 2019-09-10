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"Улучшить доверие": Князев назначил нового руководителя полиции Житомирщины

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"Улучшить доверие": Князев назначил нового руководителя полиции Житомирщины
11:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Глава Нацполиции Князев представил нового руководителя полиции Житомирщины.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, которым стал Сергей Крупей.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

"Полицию Житомирской области возглавил полковник полиции Сергей Крупей. Сегодня, 10 сентября, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого Крупей был с августа 2017 года заместителем начальника Главного управления - начальника криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Во Львовской области назначен новый начальник полиции

Как сообщалось, 12 августа на совещании относительно незаконной добычи янтаря в Олевске Президент Владимир Зеленский отметил, что будет инициировать увольнение трех начальников областных управлений полиции. Тогда он предложил начальнику ГУНП Житомирщины Вячеславу Печененко написать заявление на увольнение. Печененко освободили от должности на коллегии МВД 23 августа, назначив его на работу в центральный аппарат МВД.

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Житомир, Полиция, МВД, Житомирская область, Нацполиция, Сергей Князев.
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