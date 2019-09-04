Скачать
Среда, 04.09.2019
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Ломаченко - лучший боксер августа по версии WBA
Ломаченко - лучший боксер августа по версии WBA
Samsung готовится представить второе складное устройство
Samsung готовится представить второе складное устройство

Во Львовской области назначен новый начальник полиции

Во Львовской области назначен новый начальник полиции
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам Сергея Князева, Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые стали на защиту государства на востоке.

Начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области назначен полковник полиции Василий Виконский, ранее занимавший должность руководителя полиции Хмельницкой области.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, сегодня, 4 сентября, председатель Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции Львовской области.

Князев, в частности, отметил, что Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые встали на защиту государства на востоке. «Он такой человек - получил задание и пошел выполнять. Я с большим уважением отношусь к этому офицеру, который со временем стал очень эффективным менеджером на руководящих должностях», - подчеркнул Князев.

Полиция начинает подготовку операторов БПЛА

Председатель Нацполиции очертил основные задачи, которые стоят перед новым руководителем. В частности, речь идет об улучшении социальной составляющей работы полицейских - обеспечение жильем, социальными льготами, возможностями профессионального роста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Львов, Нацполиция, Сергей Князев, Начальник полиции, Василий Виконский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь