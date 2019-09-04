Полиция начинает подготовку операторов БПЛА

Новости Украины:В Нацполиции впервые начались учения внешних операторов БПЛА.

Национальная полиция Украины начинает подготовку операторов беспилотников. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"В Нацполиции впервые начались учения внешних операторов БПЛА. Сотрудники органов и подразделений Нацполиции, которые используют беспилотные авиационные комплексы для выполнения полицейских задач, повысят свой квалификационный уровень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, органом управления беспилотной авиации Нацполиции - Управлением организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции, разработан и утвержден учебную программу беспилотных авиационных комплексов І класса по базовому квалификационному уровню І.

Также был составлен соответствующий учебно-тематический план.

В ведомстве проинформировали, что обучение полицейских проходит на базе госучреждения «Львовский специализированный центр подготовки полицейских».

"Полицейские, которые успешно завершат обучение, получат сертификаты и летные книжки", - отметили в Нацполиции.