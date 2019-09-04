Полиция начинает подготовку операторов БПЛА

Национальная полиция Украины начинает подготовку операторов беспилотников. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"В Нацполиции впервые начались учения внешних операторов БПЛА. Сотрудники органов и подразделений Нацполиции, которые используют беспилотные авиационные комплексы для выполнения полицейских задач, повысят свой квалификационный уровень", - говорится в сообщении.
Как отмечается, органом управления беспилотной авиации Нацполиции - Управлением организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции, разработан и утвержден учебную программу беспилотных авиационных комплексов І класса по базовому квалификационному уровню І.
Также был составлен соответствующий учебно-тематический план.
В ведомстве проинформировали, что обучение полицейских проходит на базе госучреждения «Львовский специализированный центр подготовки полицейских».
"Полицейские, которые успешно завершат обучение, получат сертификаты и летные книжки", - отметили в Нацполиции.