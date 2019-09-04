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На Арселор Миттал заявили о новом визите СБУ

На Арселор Миттал заявили о новом визите СБУ
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производств.

На ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что во вторник СБУ снова пришла на предприятие для осмотра объектов коксохимического производства в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид". При этом специалистов предприятия не допустили к участию в осмотре. Об этом сообщает сайт предприятия.

"Кривой Рог, 3 сентября 2019 года. Сегодня Служба безопасности Украины снова пришла на наше предприятие. На этот раз для осмотра объектов коксохимического производства. На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишили их возможности надлежащим образом оценить проводимые измерения и действия", - говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, представители СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства. Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда г. Днипра от 13.08.2019 г. в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").

20 июля на территорию "АрселорМиттал Кривой Рог" были допущены 18 представителей Службы безопасности Украины, специалист Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности для проведения обыска машины непрерывного литья заготовок №3. По результатам обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

В связи с большими габаритами объекта сотрудники СБУ оставили изъятое имущество по месту фактического расположения без возможности опечатывания.

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ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине.

Компании ArcelorMittal образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

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СБУ, Кривой Рог, ПАО, Арселор Миттал.
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