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Закон об отмене депутатской неприкосновенности передали на подпись Зеленскому

Закон об отмене депутатской неприкосновенности передали на подпись Зеленскому
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон об отмене депутатской неприкосновенности, который Верховная Рада приняла 3 сентября, уже подписал Председатель ВР Дмитрий Разумков и он направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Информация об этом размещена на сайте ВР.

Так, в графе о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что закон передан на подпись Президенту. При этом в карточке законопроекта уточняется, что закон 3 сентября уже был возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и в тот же день направлен на подпись Президенту.

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", который должен вступить в силу 1 января 2020 года. За соответствующий закон проголосовали 373 народных депутата при минимально необходимых 300.

Рада сможет принять направленные в КС законопроекты в 2020 году

Законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, гарантирующего парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады. Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. 

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Все по теме:

Закон, Подпись, Владимир Зеленский, 2020 год, Отмена депутатской неприкосновенности.
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