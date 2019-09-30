С прицелом на восток и юг: в регионах создадут офисы евроинтеграции

Новости Украины:Правительство в новой программе развития увеличит доверие граждан к пути Украины в ЕС.

Кабинет министров Украины в новой программе деятельности ставит перед собой задачу обеспечить каждый регион отдельным офисом евроинтеграции. Об этом сообщается в тексте программы правительства, который доступен на сайте Кабмина.

Согласно тексту плана, особое внимание будет уделяться созданию офисов евроинтеграции в южных и восточных областях, что позволит приблизить эти возможности к гражданам и местному бизнесу.

Создание офисов евроинтеграции будет сопровождаться содействию в организации образовательных и культурных проектов, создании экономической инфраструктуры, что также привлечет инвестиции с ЕС.

Региональная евроинтеграциия, по мнению правительства, расширит возможности для привлечения инвестиций в регионы, чтобы граждане и бизнес ощущали преимущества курса Украины в ЕС.

Отмечается, что создание региональных офисов в будущем увеличит доверие граждан к евроинтеграции Украины.