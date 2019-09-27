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Разумков на встрече с послом Греции: Мы двигаемся в ЕС и НАТО

Разумков на встрече с послом Греции: Мы двигаемся в ЕС и НАТО
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков встретился с послом Греции, убедив того в проевропейском курсе Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе встречи с послом Греции в Украине Георгиосом Пукамиссасом подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились, сообщила пресс-служба украинского парламента в пятницу.

"Мы двигаемся в Европейский Союз и НАТО", - сказал Разумков и поблагодарил греческий народ за постоянную поддержку Украины в Европе и всем мире.

Спикер поблагодарил посла за содействие в развитии украинско-греческих отношений, в частности, укрепления межпарламентского взаимодействия, а также выразил благодарность за позицию Греции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Он также выразил надежду на плодотворное взаимодействие Украины и Греции в будущем.

В свою очередь, Пукамиссас высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине, а также подчеркнул, что Греция и в дальнейшем будет неуклонно поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины.

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Украина-ЕС, ЕС, Дмитрий Разумков, Георгиос Пукамиссас.
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