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Вопреки Brexit: Лондон продолжит поддерживать Украину по пути к ЕС

Вопреки Brexit: Лондон продолжит поддерживать Украину по пути к ЕС
10:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер (Christopher John Pincher) заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.

"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.

"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.

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Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.

Конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и проходит второй день в Мыстецьком Арсенале.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.

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Украина-ЕС, Великобритания, НАТО, Форум YES.
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