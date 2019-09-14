Вопреки Brexit: Лондон продолжит поддерживать Украину по пути к ЕС

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер (Christopher John Pincher) заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.
"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.
По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.
"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.
Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.
Конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и проходит второй день в Мыстецьком Арсенале.
Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.