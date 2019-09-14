Вопреки Brexit: Лондон продолжит поддерживать Украину по пути к ЕС

Новости Украины:Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер (Christopher John Pincher) заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.

"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.

"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.

Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.

Конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и проходит второй день в Мыстецьком Арсенале.