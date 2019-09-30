Украинцам изменят правила на субсидию: новая Программа

Новости Бизнеса:В целях правительства субсидировать домохозяйства, которые платят за коммуналку более 15% от всего дохода.

Правительство Украины намерено реализовать поддержку субсидиями граждан, у которых сумма средств за коммунальные услуги превышает 15% от общих доходов на все домохозяйство. Эти цели заложены в новую Программу деятельности Кабмина.

В тексте документа сказано, что украинский энергетический рынок должен работать по правилам рыночных отношений, то есть он должен включать в себя большое количество как покупателей энергоресурсов, так и продавцов. Кроме этого, немонополизированный украинский рынок должен перенимать мировые тенденции по снижению стоимости энергоресурсов.

Правительство намерено снизить роль государства в топливно-энергетической сфере, однако вместе с сохранением поддержки потребителям через обеспечение субсидиями населению. По мнению Кабмина, украинское домохозяйство не должно отдавать за коммунальные услуги более 15% от суммы всех доходов. Потребителям, вынужденным платить больше, украинское государство предоставит помощь в виде субсидий.

Напомним, на данный момент в формуле расчета субсидий указано, что домохозяйство с общим доходом в два прожиточных минимума платит 15% за оплату ЖКХ-услуг. Социальные нормы потребления услуг также принимаются во внимание в формуле расчета субсидий.

Ранее с подобными инициативами выступал экс-премьер-министр Владимир Гройсман, тогда он заявлял о целях, чтобы украинцы платили за коммуналку 15-20% от общего дохода домохозяйства, а разницу оплатит государство.

На данный момент в правилах работы энергетического рынка Украины реализованы механизмы, когда население покупает ресурсы у компаний по цене, регулируемой государством.