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В Минсоцполитики пояснили, почему урезали расходы на субсидии

В Минсоцполитики пояснили, почему урезали расходы на субсидии
15:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Министерстве социальной политики сделали объяснение почему сократили финансирование субсидий.

Министр социальной политики Юлия Соколовская объясняет сокращение финансирования жилищных субсидий ростом доходов граждан.

Об этом Соколовская написала на своей странице в Facebook,

"После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неверной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей", – написала Соколовская.

Она отмечает, что в госбюджете 2019 года на субсидии запланировано около 47,6 млрд грн.

"Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи по оплате коммунальных услуг", – добавила Соколовская.

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По ее словам, если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами - за счет индексации пенсий, а также увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

На данный момент прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что важно перед началом отопительного периода.

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Гривна, Госбюджет, Кабмин, Минсоцполитики, Субсидии, Юлия Соколовская.
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