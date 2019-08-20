Скачать
Вторник, 20.08.2019
Зеленский выдал новый указ о доступе к публичной информации
Зеленский выдал новый указ о доступе к публичной информации
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Ювентус начал переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара
Ювентус начал переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая

Список банков для получения монетизированной субсидии расширен

Список банков для получения монетизированной субсидии расширен
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Получить монетизированную субсидию теперь можно в 34 банках.

Кабинет министров Украины расширил список уполномоченных на осуществление социальных выплат банков до 34. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

“Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированного субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат”, – сказано в сообщении.

С октября текущего года выплачивать субсидии наличными будут местные органы социальной защиты населения.

Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсии.

Те граждане, которые еще не вышли на пенсию, смогут получить субсидию как на открытые ранее счета в "Ощадбанке", так и в другом банковском учреждении. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управление соцзащиты и предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

Субсидианты, у которых нет счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форму помощи – а это домохозяйства с долгами за коммунальные услуги – будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк".

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце 2018 года заявил, что все 100% субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2019 году будут монетизированы.

Выплаты субсидий будут проходить в новом порядке

По состоянию на апрель 2019 года около 90% получателей монетизированной субсидии рассчитались за потребленные услуги перед КП "Киевтеплоэнерго".

За этот же период 62% получателей монетизированной субсидии в Киеве рассчитались за услуги по водоснабжению и водоотведению с "Киевводоканалом".

В мае премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Пенсионный Фонд Украины, Субсидии, Комуналка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча
03 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ допросит Богдана
НАБУ допросит Богдана
Вовк сложил полномочия главы ОАСК
Вовк сложил полномочия главы ОАСК
Лавров: Для Минских договоренностей нужны дополнительные шаги
Лавров: Для Минска нужны дополнительные шаги
Какая стоимость продуктов по состоянию 20 августа 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 20 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь