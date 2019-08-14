Выплаты субсидий будут проходить в новом порядке

Новости Бизнеса:Получатели монетизированных льгот смогут сами выбирать банк

Правительство изменит порядок выплаты монетизированных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме отделений Ощадбанка и Укрпочты, получить льготы наличными можно будет в любом другом банке, включенном в перечень уполномоченных финучреждений.

Соответствующее предложение Министерства социальной политики Кабмин рассмотрит на заседании 14 августа.

По новому порядку получатель льгот сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. При этом информацию о платежных реквизитах пенсионеров пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.И хотя в проекте постановление не уточняется, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными, очевидно, что речь идет о банках, которым Минфин разрешил выплачивать украинцам пенсии. В настоящий момент таких 38:

Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Восток", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк "Сич", "Клиринговый Дом", Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, ТАСкомбанк и Укрстройинвестбанк, Акцент-банк и Агропросперис Банк.