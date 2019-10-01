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Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)

Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
21:50 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер во втором туре группового раунда Лиги чемпионов противостоял Аталанте в Милане.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер играл против Аталанты. Поединок проходил в Милане, на легендарном стадионе "Сан Сиро".

Аталанта - Шахтер 1:2

Голы: Сапата (28) - Мораес (41), Соломон (90+5)

Поединок более активно начали хозяева поля и у же на 14-й минуте игры заработали право пробить пенальти. Это Кривцов, по мнению арбитра, сбил в своей штрафной форварда Аталанты. К "точке" подошел Йосип Иличич, но забить не смог. Его удар отбил Андрей Пятов.

На 28-й минуте Аталанта провела острую атаку на ворота Шахтера и если с первым ударом "горнякам" повезло, он пришелся в штангу, то уже вторая волна атаки команды Гасперини привела к голу. После навеса с фланга Дуван Сапата головой отправил мяч ворота Шахтера. Не обошлось в этом моменте без ошибки Пятова, не уверенно сыграл украинский вратарь на выходе с ворот.

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После пропущенного гола Шахтер стал играть более агрессивно в атаке и на 41-й минуте игры "горнякам" удалась хорошая контратака, Патрик отдал красивый пас Мораеса, а Жуниор уверенно реализовал выход один на один с вратарем, обыграл его и забил в пустые ворота.

В компенсированное к первому тайму время Шахтер и вовсе мог выйти вперед, но мяч после удара Марлоса со штрафного угодил в перекладину.

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Во второй половине игры рисунок игры не изменился особо. Игроки Аталанты на правах хозяев поля больше контролировали мяч, а футболисты Шахтера искали свои моменты в контратаках.

На 63-й минуте игры Аталанта могла выйти вперед, но Дуван Сапата после опасного прострела Гомеса с нескольких метров пробил мимо ворот Пятова. Спустя три минуты украинский голкипер снова заработал порцию оваций от фанатов донецкого клуба, когда спас свои ворота от того же Дувана Сапаты, который вышел на рандеву с Пятовым, но выиграть дуэль у Андрея не смог.

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На 90+5-й минуте игры Шахтер убежал в контратаку, Додо отдал на Манора Соломона и тот, обыграв вратаря Аталанты, забил в пустые ворота и принес "горнякам" важнейшую победу!

В следующем туре группового раунда ЛЧ Аталанта сыграет против Манчестер Сити в гостях, а Шахтер в Харькове примет Динамо Загреб.

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