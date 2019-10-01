Монеты 1, 2 и 5 копеек теперь недействительны: детали

Новости Бизнеса:Отныне рассчитаться монетами 1, 2 и 5 копеек уже невозможно.

Украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С 1 октября 2019 украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов. Эти монеты перестанут быть платежных средством и будут изъяты из наличного обращения. Решение об изъятии мелких монет из обращения - это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривни ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что в перспективе номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Таким образом он приблизится к распространенной мировой практикой: всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Это сделает наличные расчеты удобными, простыми и комфортными. В то же время граждане смогут обменять монеты мелких номиналов без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам: во всех отделениях украинских банков - до 30 сентября 2020 включительно, в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) - до 30 сентября 2022 года включительно.

Также из обращения постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться в оборот и постепенно их будет становиться все меньше. Итак, в обращении останутся монеты номиналами 10, 25 и 50 копеек.