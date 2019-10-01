Профицит бюджета составил $130 млн

Новости Бизнеса:Платежный баланс Украины за август 2019 возрос до 130 млн долларов.

Сводный платежный баланс Украины в августе 2019 года был сведен с профицитом $130 млн, что в 4,8 раза больше, чем в августе 2018 года ($27 млн), свидетельствую предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

В целом за восемь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,154 млрд по сравнению со $164 млн за восемь месяцев прошлого года.

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2019 года вырос до $512 млн (3,4% ВВП) с $359 млн (28% ВВП) в августе 2018 года.

Импорт товаров в августе рос более высоким темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%.

Объем экспорта товаров в августе составили $3,9 млрд. Экспорт продовольственных товаров (в т.ч. зерновых) вырос на 19,7% (в июле - на 36,5%), минеральных продуктов (в т.ч. руд) - на 38% (в июле - на 37,6%).

Объем импорта товаров составил $5,2 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 1,5% (в июле - на 11,3%). Объемы неэнергетического импорта возросли на 11,2% (в июле - на 16,3%). Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 24,8%).

В целом за январь-август 2019 года дефицит текущего счета сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до $1,8 млрд (1,9% ВВП) с $2 млрд (2,5% ВВП).

Чистые внешние заимствования (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составили $509 млн (в августе-2018 - $356 млн). Всего за восемь месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $1,7 млрд (в августе-2018 - $2 млрд).

Чистый приток средств по финансовому счету составил $639 млн и обуславливался операциями частного сектора (в августе прошлого года приток средств по финансовому счету составил $383 млн).

Всего за январь-август 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $3,9 млрд, а за аналогичный период прошлого года - $2,1 млрд.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил $294 млн (в августе-2018 - $185 млн), 77% из которых были направлены в реальный сектор.

За восемь месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,5 млрд (из них операции переоформления долга в уставный капитал составляли 8%), а за соответствующий период прошлого года - $1,4 млрд (операции переоформления долга в уставный капитал составляли 30%).

За январь-август 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $1,8 млрд, за соответствующий период 2018 года - на $723 млн.

По состоянию на 1 сентября 2019 года объем международных резервов составил $22 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,5 месяца.