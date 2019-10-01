Скачать
Вторник, 01.10.2019
Главные события 30 сентября: Задачи правительства, игорный бизнес, ПАСЕ vs Украина, мировой ВВП и др.
Главные события 30 сентября: Задачи правительства, игорный бизнес, ПАСЕ vs Украина, мировой ВВП и др.
Новый гепрокурор Харьковской области: кто он
Новый гепрокурор Харьковской области: кто он
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)
Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)

Профицит бюджета составил $130 млн

Профицит бюджета составил $130 млн
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Платежный баланс Украины за август 2019 возрос до 130 млн долларов.

Сводный платежный баланс Украины в августе 2019 года был сведен с профицитом $130 млн, что в 4,8 раза больше, чем в августе 2018 года ($27 млн), свидетельствую предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

В целом за восемь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,154 млрд по сравнению со $164 млн за восемь месяцев прошлого года.

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2019 года вырос до $512 млн (3,4% ВВП) с $359 млн (28% ВВП) в августе 2018 года.

Импорт товаров в августе рос более высоким темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%.

Объем экспорта товаров в августе составили $3,9 млрд. Экспорт продовольственных товаров (в т.ч. зерновых) вырос на 19,7% (в июле - на 36,5%), минеральных продуктов (в т.ч. руд) - на 38% (в июле - на 37,6%).

Объем импорта товаров составил $5,2 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 1,5% (в июле - на 11,3%). Объемы неэнергетического импорта возросли на 11,2% (в июле - на 16,3%). Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 24,8%).

В целом за январь-август 2019 года дефицит текущего счета сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до $1,8 млрд (1,9% ВВП) с $2 млрд (2,5% ВВП).

НБУ: клиент банка может отказаться от кредитного лимита по зарплатной карте

Чистые внешние заимствования (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составили $509 млн (в августе-2018 - $356 млн). Всего за восемь месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $1,7 млрд (в августе-2018 - $2 млрд).

Чистый приток средств по финансовому счету составил $639 млн и обуславливался операциями частного сектора (в августе прошлого года приток средств по финансовому счету составил $383 млн).

Всего за январь-август 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $3,9 млрд, а за аналогичный период прошлого года - $2,1 млрд.

НБУ продолжает покупать валюту

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил $294 млн (в августе-2018 - $185 млн), 77% из которых были направлены в реальный сектор.

За восемь месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,5 млрд (из них операции переоформления долга в уставный капитал составляли 8%), а за соответствующий период прошлого года - $1,4 млрд (операции переоформления долга в уставный капитал составляли 30%).

За январь-август 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $1,8 млрд, за соответствующий период 2018 года - на $723 млн.

По состоянию на 1 сентября 2019 года объем международных резервов составил $22 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,5 месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Экспорт, Доллар, Курс, Импорт, ВВП, Профицит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
02 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
03 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
04 Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
05 Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Курс валют 1 октября: доллар дешевеет, гривня укрепляется
Курс валют 1 октября: доллар дешевеет, гривня укрепляется
Хиллари Клинтон и Украина: в Сенате требуют расследования
Хиллари Клинтон и Украина: в Сенате требуют расследования
Голливудский актер высказался за импичмент президента США
Голливудский актер высказался за импичмент президента США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь