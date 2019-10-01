Том Круз навестил главу Украины

Новости Украины:В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и киноактера Тома Круза.

В Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл известный голливудский киноактер и режиссер Том Круз.

Об этом Офис Президента сообщает в Facebook.

Встреча Зеленского и Круза произошла в офисе президента Украины. Том Круз выразил заинтересованность Украиной для съемок своего нового кинопроекта. Это была одна из причин посетить нашу страну.

Владимир Зеленский со своей стороны рассказал Тому Крузу о собственном опыте работы в кино.

Также Владимир Зеленский сообщил, что недавно парламент Украины принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают на территории Украины. Президент Украины также сказал, что будет поддерживать развитие киноиндустрии в Украине и в дальнейшем.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину более привлекательной для инвестиций известных мировых кинопроизводителей.