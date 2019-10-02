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"Вы слышали Зеленского": Верещук прогнозирует "нормандскую встречу" в этом году

"Вы слышали Зеленского": Верещук прогнозирует "нормандскую встречу" в этом году
12:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Встреча глав "нормандской четверки" может пройти в октябре-ноябре или декабре.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук прогнозирует, что встреча глав стран "нормандской четверки" может пройти осенью - в октябре-ноябре или в декабре.

"Вы слышали президента Зеленского, который говорил – как можно скорее. Он работает над тем, чтобы сделать как можно скорее возможной такую встречу. Я думаю, по моим прогнозам, она должна состояться осенью, то есть октябрь, ноябрь, декабрь", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента в среду, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча глав "нормандской четверки".

Она также отметила, что никакой "формулы Штайнмайера" нет. "Ее нет по сути. Это устная договоренность, устный алгоритм, который предусматривал определенную модель проведения выборов…", - сказала представитель Кабмина, отвечая на вопрос относительно того, была ли подписана "формула Штайнмайера" в Минске 1 октября.

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"Мы (парламент) не будем голосовать ни за какие формулы, ни за какие законы, которые касаются вопросов урегулирования конфликта на Донбассе. Нет никаких формул, которые бы не соответствовали национальным интересам Украины", - заверила она.

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Верещук добавила, что есть "только подписанное письмо, украинская сторона приняла во внимание письмо Сайдика (представителя ОБСЕ Мартина Сайдика - ред.), в котором поясняется возможное проведение выборов при определенных условиях". По ее словам, в этом письме речь идет о том абзаце, "который и называют формулой Штайнмайера".

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Верховная Рада, Кабмин, Ирина Верещук, Формула Штайнмайера.
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