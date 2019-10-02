Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Часовое опоздание в открытии Верховной Рады произошло из-за внепланового заседания Владимира Зеленского с главами партий и всем составом "Слуги народа",

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады не началось вовремя в связи с отсутствием в сессионном зале всего состава партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент, отсутствие президентской партии объясняется проведением партийного заседания с участием Владимира Зеленского.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков позже таки открыл утреннее заседание с часовым опозданием. На момент отсутствия "Слуги народа" в зале присутствовали нардепы всех фракций.

Как позже пояснил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский проводил встречу со "Слугой народа" и председателями всех партий для объяснений ситуации вокруг так называемой "формулы Штайнмайера".

"Да, эти консультации уже завершились", - подтвердил Гончаренко в кулуарах Верховной Рады.

Ранее сообщалось, вечером 1 октября стало известно, что Украина согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера", которая, по словам представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, не является документом, а заключена в письмах представителей ТКГ.

Националисты вечером 1 октября под Офисом президента провели акцию "Нет капитуляции" с призывом не соглашаться на условия по этой формуле.

Председатели партий "Голос" и "Европейская солидарность" призывали Владимира Зеленского пояснить суть "формулы Штайнмайера".

Ранее председатель Комитета Рады по внешним делам заявлял, что никакой "формулы Штайнмайера" Леонид Кучма не подписывал.