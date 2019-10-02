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"Слуга народа" сорвала открытие заседания Верховной Рады

"Слуга народа" сорвала открытие заседания Верховной Рады
10:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Украины:Весь состав "Слуги народа" во время пленарного заседания Верховной Рады проводит заседание фракции.

По состоянию на 10.25 заседание Верховной Рады не началось.

Как передает корреспондент, в сессионном зале отсутствуют народные депутаты из фракции «Слуга народа», поскольку сейчас проходит заседание фракции.

Также в президиуме парламента нет ни одного члена президиума.

Утреннее заседание не открыто. На несколько секунд в президиум подошел первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и сообщил, что открытие утреннего заседания задерживается. На возгласы депутатов провести регистрацию, он ответил, что делает объявление, поэтому заседание так и не открывал.

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В настоящее время в зале находятся депутаты всех других фракций - они разговаривают между собой или общаются по телефону.

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады по состоянию на 10.30 среды пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит свое заседание, где присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, в соответствии с Регламентом Верховной Рады, утреннее заседание должно начинаться в 10.00.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков позже открыл пленарное заседание в среду почти на час позже, чем было запланировано.

Как передает корреспондент, заседание началось почти в 11:00.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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