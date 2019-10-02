Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября

Новости Украины:Народные депутаты в среду планируют принять с поправками ветированные президентом законопроекты.

Верховная Рада 2 октября планирует преодолеть вето Президента на новый Избирательный кодекс и закон о господдержке “Пласта” или же принять их с предложениями Президента.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.

Так, депутаты намерены повторно рассмотреть с предложениями Президента Владимира Зеленского принятые парламентом предыдущего созыва закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" — Национальной скаутской организации Украины и Избирательный кодекс Украины.

Закон о господдержке "Пласта" глава государства ветировал 4 сентября, а Избирательный кодекс — 14 сентября, поскольку они, прежде всего, содержат положения, которые не отвечают Конституции Украины. Согласно Регламенту работы Верховной Рады, теперь народные депутаты должны либо учесть предоставленные Президентом предложения, либо преодолеть его вето 300 голосами.

Указанные законопроекты депутаты должны рассмотреть 14 и 15 вопросами.

Первыми же во вторник Рада собирается рассмотреть проекты постановлений о внесении изменений в повестку дня второй сессии (№2101-5) и о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов войны (№2153).

Далее второе чтение в парламенте будет пройти законопроекты №2036 "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции" (относительно перезагрузки НАПК), №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда и относительно сроков возврата административных дел".

Кроме того, в первом чтении депутаты намерены принять законопроект "О Бюро финансовых расследований". Повесткой дня предполагается рассмотрение основного законопроекта №1208, зарегистрированного главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, и двух альтернативных ему. Предполагается, что Бюро финрасследований станет органом, который объединит в себе функции трех силовых структур — налоговой милиции, которая ликвидируется, Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и Службы безопасности Украины по расследованию таких преступлений.