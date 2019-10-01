Рада рассмотрит предложения Зеленского по изменению Избирательного кодекса

Новости Украины:В Раде определили срок рассмотрения предложений Президента к Избирательному кодексу.

Комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту не позднее 90 дней после поступления предложений Президента повторно рассмотреть Избирательный кодекс.

Такое решение приняли члены комитета на заседании во вторник.

"Предлагается рекомендовать Верховной Раде... установить срок рассмотрения на пленарном заседании ВР Избирательного кодекса Украины (0978), возвращенного с предложениями Президента Украины, не позднее 90 дней со дня возврата для повторного рассмотрения", - озвучила проект решения заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.

Предложение поддержали 26 членов комитета, 1 воздержался.

Как известно, Президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс, принятый народными депутатами VIII созыва. По его словам, Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не отвечают Конституции Украины, не учитывают последние изменения избирательного законодательства, не согласуется с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивает надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.