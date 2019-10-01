Разумков: Предложения по составу ЦИК от президента не поступало

Новости Украины:Дмитрий Разумков заявил, что президент не передавал свои предложения по составу ЦИК в ВР.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал заявление,что Президент Украины Владимир Зеленский ещё не передал парламенту своих кандидатов в состав Центральной избирательной комиссии .

"Предложения по составу ЦИК поступают от президента Украины. Как только они поступят в парламент, народные депутаты примутся за их рассмотрение. На данный момент таких предложений ещё не поступало", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК. 14 из них были назначены в сентябре 2018 года.

Ранее, Верховная Рада заверила, что может сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии через две недели.