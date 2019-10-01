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"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности

"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
13:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен покинуть должность главы партии "Слуга народа"

Об этом он сообщил сегодня, 1 октября, на своем брифинге.

"Я планирую уйти с должности главы политической партии", - сообщил Разумков.

Причиной своего ухода Разумков назвал то, что совмещение работы спикера парламента и председателя партии является сложной задачей.

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О том, что Разумков планирует распрощаться с должностью главы "Слуги народа" сообщил вчера Александр Корниенко.

"У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал первый заместитель фракции "Слуга народа".

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Верховная Рада, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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