"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности

Новости Украины:Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен покинуть должность главы партии "Слуга народа"

Об этом он сообщил сегодня, 1 октября, на своем брифинге.

"Я планирую уйти с должности главы политической партии", - сообщил Разумков.

Причиной своего ухода Разумков назвал то, что совмещение работы спикера парламента и председателя партии является сложной задачей.

О том, что Разумков планирует распрощаться с должностью главы "Слуги народа" сообщил вчера Александр Корниенко.

"У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал первый заместитель фракции "Слуга народа".