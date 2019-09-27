Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады

Новости Украины:Заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук анонсировал "нормальный режим работы" парламента.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что на следующей неделе украинский парламент уже может завершить так называемый "турборежим" принятия законов и перейти к обычному режиму работы.

"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Стефанчук указал, что имеющая большинство "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

"После этого мы перейдем в обычный режим", - подчеркнул он.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

Также программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".