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Разумков объяснил "турборежим" Рады наверстыванием недоработок

Разумков объяснил "турборежим" Рады наверстыванием недоработок
21:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Спикер украинского парламента встретился с послом Греции для обсуждения отношений двух стран.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с послом Греческой Республики в Украине Георгиосом Пукамиссасом и подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Дмитрий Разумков поблагодарил господина посла за содействие в развитии взаимовыгодных украинского-греческих отношений, в частности, укрепления межпарламентского взаимодействия. Председатель Верховной Рады также выразил благодарность за позицию Греции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Разумков подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились, и выразил надежду на плодотворное взаимодействие Украины и Греции в будущем.

Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)

В то же время Разумков отметил, что в нынешних условиях, когда объединились три вертикали власти для осуществления реформ, украинский парламент вынужден работать в "турборежиме", эффективно и качественно наверстывая недоработки прошлых лет.

"Мы понимаем свою ответственность и кредит доверия, который украинский народ предоставил новым политикам, и именно с этим связана быстрая работа парламента. Одним из приоритетных направлений сейчас является осуществление реформ для детенизации экономики", - сказал Разумков.

Председатель ВР убежден, что это откроет для инвесторов возможности ведения бизнеса в Украине, однако предшествовать этому должны изменения судебной системы и обеспечения равного доступа к правосудию.

Георгиос Пукамиссас, в свою очередь, высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине.

"Это достижение, за которые украинский народ должен быть горд, новые политики начинают в хороших условиях", - сказал посол.

Пукамиссас подчеркнул, что Греция и в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе встречи с послом Греции в Украине Георгиосом Пукамиссасом подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились.

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Верховная Рада, Греция, Дмитрий Разумков.
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