Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)

Новости Украины:Активисты подвели промежуточные итоги первого месяца работы Верховной Рады, в частности, по общей длительности выступлений депутатов.

Общественная организация "ОПОРА" подсчитала длительность выступлений народных депутатов за прошедшие заседания Верховной Рады, составив рейтинг лидеров по этому компоненту.

По данным организации, всего на выступления за первый месяц работы новой Верховной Рады ушло более 30 часов, а лидером по длительности выступлений стал народный депутат от "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Всего за сентябрь в сессионном зале зафиксировано 1541 выступлений депутатов всех фракций. Гетманцев в общей сложности выступал 66 минут и 52 секунды. Нина Южанина из "Европейской солидарности" на протяжении 62 минут и 45 секунд, а ее коллега Ирина Геращенко 47 минут и 38 секунд.

В первую пятерку попали также депутат "За будущее" Тарас Батенко и заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По количеству выступлений лидирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков - на его счету 72 выступления общей длительностью 43 минуты и 51 секунда.

Напомним, Комитет избирателей провел свой анализ работы Верховной Рады, назвав партию, члены которой меньше всего пропускали заседания.

Также сообщалось, что с начала работы Верховной Рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.