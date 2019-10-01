"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп

Новости Украины:Дмитрий Разумков призвал депутатов не сбавлять темп и качество работы парламента.

Открывая заседание Согласительного совета во вторник, 1 октября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил высокую эффективность работы парламента в течение прошлой пленарной недели. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

"Мы взяли достаточно неплохой темп. За прошлую пленарную неделю было принято 21 законопроект в целом и еще 7 в первом чтении. Таких показателей результативности работы в Верховной Раде, пожалуй, еще не было. И я надеюсь, что и впредь мы будем работать так же быстро и качественно, ведь качество - это далеко не всегда антоним скорости ", - подчеркнул спикер в своей вступительной речи.

Председатель Верховной Рады также обратил внимание народных депутатов на необходимость представления предложений к проекту государственного бюджета 2020 до 1 октября, чтобы Бюджетный комитет успел в срок проработать все замечания и вынести законопроект в сессионный зал не позднее 18 октября.

"При условии качественной и плодотворной работы Комитета, а также каждого отдельного народного депутата мы получим сбалансированный и эффективный финансовый документ, который позволит Украине пойти по пути устойчивого экономического роста", - отметил Разумков.

Кроме того, 29 сентября Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента Программу действий Правительства - документ, в котором определены приоритеты деятельности исполнительной ветви власти на следующие 5 лет. В пятницу 4 октября этот документ должен быть рассмотрен в сессионном зале.

"Прошу отнестись к рассмотрению программы действий максимально ответственно и проработать этот вопрос в комитетах, чтобы в пятницу мы могли быстро и эффективно пройти этот вопрос", - подытожил он.

В завершение своего выступления Разумков призвал народных депутатов соблюдать правила работы парламента, определенных Регламентом, и не создавать условия для блокирования работы Верховной Рады.