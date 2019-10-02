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Кучма ничего не подписывал: Яременко пояснил ситуацию с "формулой Штайнмайера"

Кучма ничего не подписывал: Яременко пояснил ситуацию с "формулой Штайнмайера"
10:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Леонид Кучма не подписывал "формулу Штайнмайера", а уведомил ОБСЕ о согласии Украины с ней.

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко пояснил, что 1 октября в Минске не подписывали так называемую "формулу Штайнмайера", а представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата" в Минске 1 сентября.

"Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях…" до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после", - написал Яременко на своей странице в Фейсбуке в среду.

В Сети появился текст "формулы Штайнмайера": его подписал Кучма (Фото)

Остальное, по его словам, - "предмет для переговоров", результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада, "что дает обществу возможность контроля за тем, что происходит".

Яременко также подчеркнул, что "Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе", не уступая ничего принципиального - ни территориальной целостности, ни суверенитета, ни даже права по-своему трактовать Минские договоренности.

Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое

Напомним, российский МИД одобряет договоренности ТКГ относительно разведения сил и "формулы Штайнмайера". 

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ОБСЕ, Леонид Кучма, Вадим Пристайко, Богдан Яременко, Формула Штайнмайера.
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