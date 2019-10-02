В Сети появился текст "формулы Штайнмайера": его подписал Кучма (Фото)

Новости Украины:В СМИ появилось обращение Леонида Кучмы к спецпредставителю ОБСЕ относительно "формулы Штайнмайера".

Вечером во вторник, 1 октября, в СМИ появилась информация о подписании представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой так называемой "формулы Штайнмайера", после чего президент Украины Владимир Зеленский выступил на специальном брифинге, комментируя эту информацию.

Президент заявлял, что эта формула будет включена в новый закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается в 2019 году, а значит он будет принят заново с измененениями.

По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, не существует единого документа о "формуле Штайнмайера", а контактная группа закрепила эту формулу в отдельных письмах.

Такое решение украинских властей вызвало негативную реакцию со стороны общественности и ряда политических партий.

С критикой выступила партия "Европейская солидарность", с требованием обнародовать текст документа обратилась к Зеленскому партия "Голос". Угрозу нацбезопасности увидели в "Батькивщине", а бывший глава МИД Украины Павел Климкин не получил ответов на растущее количество вопросов.

Поскольку официальные власти Украины не опубликовали текст документа, вечером во вторник активисты устроили акцию протеста у Офиса президента.

Однако ночью возможный текст документа был обнародован Валерием Калышем.

В опубликованном документе подтверждаются слова Мартина Сайдика о письмах каждой из сторон ТКГ, но не идет речи о подписях всех представителей под одним документом.