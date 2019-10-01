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У офиса Зеленского завершилась акция против "формулы Штайнмайера" (Видео)

У офиса Зеленского завершилась акция против "формулы Штайнмайера" (Видео)
22:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Активисты у здания Офиса президента со сжиганием файеров призывали создать ”штаб сопротивления капитуляции”.

У здания Офиса президента националисты жгли файеры и призывали создавать «штаб сопротивления капитуляции» в связи с согласованием Украиной "формулы Штайнмайера".

Как передает корреспондент, митинг политических партий "ВО "Свобода" и Национальный корпус, а также Национальных дружин и других националистических организаций длился около 1,5 часа.

В частности, они скандировали: "Нет - капитуляции" и заявляли о несогласии с согласованием украинской стороной так называемой "формулы Штайнмайера", поскольку, по их мнению, это приведет к легитимизации контролируемых Россией боевиков и сдаче украинской территории.

Во время выступления лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что активисты должны переходить к долгосрочной акции протеста против воплощения "формулы Штайнмайера". "Если это не будет понятным, то надо быть готовыми быстро перейти к гражданскому неповиновению. У нас есть методы, как сломать их и заставить отказаться от так называемого «Минска»", - заявил Белецкий.

"Формула Штайнмайера": к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)

"Мы должны создать тот самый штаб сопротивления капитуляции. Мы должны выработать план, должны не только собираться под флагами, а бороться каждый день по всем областям, по улицам наших городов и сел", - отметил Билецкий.

В завершение митинга около 15 активистов зажгли файеры. Акция завершилась спокойно, без провокаций.

Напомним, вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифинге рассказал о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", выборах на Донбассе и встрече в "нормандском формате".

Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.

"Национальный корпус" и "Национальные дружины" вечером 1 октября пикетировала Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

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Киев, Пикет, Национальный корпус, Формула Штайнмайера, Офис Президента.
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