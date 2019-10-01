"Формула Штайнмайера": к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)

Новости Украины:"Нацкорпус" и "Нацдружины” пикетируют Офис президента.

"Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетируют Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Здание пикетируют около сотни активистов.

Участники акции протеста уверены, что согласование Украиной "формулы Штайнмайера" - это путь к капитуляции.

Активисты держат большой баннер с надписью: "Нет - капитуляции!".

Акція "Ні капітуляції" під Офісом президента pic.twitter.com/cTeBuA98QH — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2019

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна "красная линии". Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.