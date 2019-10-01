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"Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"

"Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
21:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Экс-глава украинского МИД Павел Климкин не нашел для себя новых ответов на вопросы относительно "формулы Штайнмайера".

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что текста "формулы Штайнмайера" украинская сторона не видела, по его убеждению, существует риск проведения свободных и честных выборов на Донбассе.

"На формулу Штайнмайера согласились. Ожидаемо. То есть российское условие о проведении нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть Россия их сделает не свободными и не честными. И вообще не выборами", - написал Климкин на своей странице в Фейсбуке.

Он назвал условия свободных и честных выборов. По словам Климкина, это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе, но и полное разоружение и обеспечение безопасности, полный контроль Украиной и/или международным сообществом безопасности на всей территории оккупированного Донбасса и на всем участке украинско-российской границы. Также полное участие всех украинских СМИ и политических партий, участие в выборах временно перемещенных лиц.

"Это организация выборов нашей ЦИК, возможно, совместно с международной администрацией. Это функционирование украинских судов и еще много всего. Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", - добавил экс-глава МИД.

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Он подчеркнул, что "формула Штайнмайера" не имеет никакого смысла без того, "чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту".

"…вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - подытожил Климкин, добавив, что для Украины это "вопрос нашего существования как единого и соборного государства".

Напомним, вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифинге рассказал о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", выборах на Донбассе и встрече в "нормандском формате".

Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом.

"Национальный корпус" и "Национальные дружины" вечером 1 октября пикетируют Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

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Россия, Донбасс, Павел Климкин, Формула Штайнмайера.
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