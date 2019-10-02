Под Радой собираются владельцы "евроблях" и националисты (Фото)

Новости Украины:Под Радой сегодня собрались протестовать владельцы "евроблях", однако ожидаются и националисты, выступающие против "формулы Штайнмайера".

Около 100 представителей "АвтоЕвроСилы", собравшихся на митинг с требованием принятия закона о доступной растаможке автомобилей с номерами стран ЕС, находятся на площади Конституции перед зданием Верховной Рады.

Как передает корреспондент, в среду утром они пришли к зданию парламента со своей символикой, а свои машины оставили на площадке рядом с ул.Грушевского. Движение по улице свободное.

Пока никакие требования участниками акции не выдвигались, никакие лозунги не звучат.

Полицейских у здания парламента больше, чем обычно. Проходящих в Раду журналистов тщательно проверяют.

Мы просим инициировать, как один из срочных, законопроект о доступном растаможивании и проголосовать его в течение октября, чтобы окончательно решить вопрос с еврономерами и в целом вопрос доступной растаможки для каждого украинца", - говорится на странице "АвтоЕвроСилы".

Во вторник на той же странице было отмечено, что на сегодня в Раде и в профильном комитете находятся десятки законопроектов по доступной растаможке, также есть предложения Мининфраструктуры, которые проходят соответствующие согласования в департаментах. Основные тезисы доступного растамаживания в этих законопроектах - отмена акциза, коэффициента возраста, единая ставка 500 у.е., разрешение растамаживать микроавтобусы и грузовики.

"К сожалению, нет никакого движения по этим законопроектам… Такая скорость принятия законопроекта нас волнует. Завтра нам нужно требовать несколько вещей от депутатов из комитета таможенной политики и от президента, а именно: регистрация нашего законопроекта; признание зарегистрированного законопроекта, как неотложного; направление соответствующих обращений от комитета в профильные министерства и другие госучреждения о предоставлении выводов и письменных предложений по законопроекту; передача законопроекта на голосование в зал Верховной Рады, принятие и передача президенту на подпись", - говорится в сообщении.

В связи с этим в "АвтоЕвроСиле" призвали всех неравнодушных на акцию под стенами Верховной Рады утром в среду.

По информации СМИ, 2 октября на заседание Верховной Рады придет президент Владимир Зеленский. предметом обсуждения на заседании станет "формула Штайнмайера". В связи с этим к Верховной Раде придут активисты.

Напомним, вчера вечером националисты выразили свое несогласие с подписанием Леонидом Кучмой "формулы Штайнмайера".