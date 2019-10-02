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Среда, 02.10.2019
Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа
Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа
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Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа

Что обсуждал Зеленский со "Слугой народа": комментарий нардепа
11:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В "Слуге народа" рассказали о встрече с Владимиром Зеленским, из-за которой было задержано заседание Рады.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев раскрыл детали утренней встречи президента со "Слугой народа". Об этом он рассказал журналистам в Раде.

По словам Гетманцева, Владимир Зеленский очертил свою позицию относительно своих сделанных и готовящихся шагов, направленных на достижение мира в Украине. Зеленский на встрече с фракцией подчеркивал, что впереди предстоит большая работа, но путь предстоит еще длинный.

Гетманцев не стал подтверждать, что на встрече присутствовали председатели всех фракций, призвав их спросить об этом. Нардеп сделал предположение, что с другими фракциями обсуждались одни и те же темы, что и со "Слугой народа".

Гетманцев также прокомментировал "формулу Штайнмайера", отметив, что она очень короткая и заключается в проведении местных выборов в ОРДЛО по законам Украины, после чего должен вступить в силу новый закон об особом статусе Донбасса. Кроме этого, формулой предусмотрено признание ОБСЕ результатов этих выборов, проведенных по международными стандартами. В "Слуга народа" отрицают проведение выборов с присутствием сил другого государства, следовательно для этого необходимо провести отвод сил.

Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"

Что касается законопроекта об особом статусе Донбасса, у которого в конце 2019 года истекает срок действия, в "Слуге народа" пока не знают, когда он будет внесен в Раду, поскольку его пока не существует.

По словам председателя партии Давида Арахамии, Зеленский озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера". Нардеп подчеркнул, что закрытое заседание прошло с участием председателей партий, однако обществу о подробностях пока говорить рано.

"Зрады" нет даже на один процент", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, сегодняшнее заседание Верховной Рады началось с часовой задержкой в связи с партийным заседанием "Слуги народа" с президентом.

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Донбасс, "Слуга народа", ОРДЛО, Формула Штайнмайера, Даниил Гетманцев.
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