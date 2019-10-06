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Сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
11:49 Сегодня Телеграф Украинская правда

По словам посла России в США Анатолия Антонова, депутата Госдумы Ингу Юмашеву более часа допрашивали стотрудники ФБР.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября.

По словам посла, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы".

"Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение".

"Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево".

В столице РФ произошло возгорание здания МИД 

Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал Антонов.

Сама Юмашева воздержалась от комментариев по поводу допроса.

"Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты", - сказала она в воскресенье, отказавшись сообщить какие-либо подробности случившегося.

В сентябре посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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США, Россия, РФ, ФБР, Допрос, Анатолий Антонов.
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