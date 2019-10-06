В столице РФ произошло возгорание здания МИД (Видео)

В Москве загорелся подвал в здании МИД.

В Москве 5 октября вечером загорелось здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади.

По данным источника Интерфакс-Россия возгорание произошло в подвале здания, по меньшей мере один человек мог пострадать. Собеседник агентства добавил, что в подвале МИД проводились ремонтные работы.

В пресс-службе российского МЧС подтвердили, что получили сообщение о возгорании в здании на Смоленской площади.

У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD — チム—ルセ (@Timque) October 5, 2019

"Подразделения прибыли на место. Проводится проверка", - сказали там, но не уточнили подробности. Позже в самом МИДе заявили, что пожар локализован, а пострадавших нет.