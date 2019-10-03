"Плана "Б" быть не может": Лавров о реализации Минских соглашений

Новости Украины:Сергей Лавров завил, что Минские соглашения - это база, на которой все должно выстраиваться.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что альтернативы вариантов для минских соглашений нет, а "формула Штайнмайера" является компромиссным решением по достижению мира на Донбассе. Об этом передает "Интерфакс".

"Плана "Б" быть не может. Минские соглашения - это база, на которой все должно выстраиваться. Если уж быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предусматривал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал глава российского МИД.

Он заявил, что когда велись переговоры в нормандском формате в предыдущие годы, тогдашний президент Петр Порошенко выступал против последовательного предоставления особого статуса для Донбасса и выборов, поскольку не знал, за кого будут голосовать люди. Поэтому Штайнмайер предложил свой план решения проблемы, который сейчас известен как "формула Штайнмайера", и при его реализации нет никаких отходов от базовых принципов минских соглашений.

Лавров также добавил, что все это включает амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное восстановление экономических связей и снятие блокады.