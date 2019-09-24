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Власти США не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы российской делегации
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Российская делегация, которая должна была сопровождать Сергея Лаврова для участия на заседании ООН в нью-Йорке не получила визы от посольства США.

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает российское издание "Коммерсант".

Российский депутат сообщил, что визы не получили он, его коллега из Госдумы Леонид Слуцкий и 8 сотрудников МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина.

По словам Косачева, в визах напрямую не отказали. Членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве. "Беспрецедентная ситуация. Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, следовавшей на Генассамблею ООН.

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В общей сложности десять человек. В основном - представители МИД, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации", - рассказал Косачев. По его словам, речь идет о специалистах различных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН.

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Все по теме:

США, Москва, Россия, ООН, Нью-Йорк, Посольство США, Сергей Лавров, МИД РФ.
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