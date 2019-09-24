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Трамп высмеял школьницу (Видео)

Трамп высмеял школьницу (Видео)
10:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Трамп высмеял школьницу-подростка Грету Тунберг, которая выступила против мировых лидеров.

Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

В понедельник он опубликовал в Twitter видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН, написав: "Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть".

Как пишет Politico, Трамп недолго пробыл на климатическом саммите - он покинул его через 14 минут после прибытия. Он неоднократно скептически высказывался по поводу влияния человека на изменение климата, а его администрация не придает этому вопросу большого значения.

Тунберг в обращении не называла Трампа или любых других лидеров по имени, но она ругала мировых лидеров в целом.

"Вы подводите нас. Но молодые люди начинают понимать ваше предательство. Взгляд всех будущих поколений сосредоточился на вас. И если вы решите подвести нас, я скажу: мы никогда вам не простим", - обратилась она к мировым политикам.

"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются. Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте", - говорила она.

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Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она прибыла в США на яхте, а не на самолете, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

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Кстати, Трамп и Тунберг пересеклись на саммите. СМИ зафиксировали не слишком радостное лицо активистки, когда она заметила, что президент США прибыл на саммит.

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США, ООН, Дональд Трамп, Грета Тунберг.
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