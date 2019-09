Трамп высмеял школьницу (Видео)

Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

В понедельник он опубликовал в Twitter видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН, написав: "Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть".

Как пишет Politico, Трамп недолго пробыл на климатическом саммите - он покинул его через 14 минут после прибытия. Он неоднократно скептически высказывался по поводу влияния человека на изменение климата, а его администрация не придает этому вопросу большого значения.

Тунберг в обращении не называла Трампа или любых других лидеров по имени, но она ругала мировых лидеров в целом.

"Вы подводите нас. Но молодые люди начинают понимать ваше предательство. Взгляд всех будущих поколений сосредоточился на вас. И если вы решите подвести нас, я скажу: мы никогда вам не простим", - обратилась она к мировым политикам.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.