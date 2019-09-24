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"Вы украли у меня детство": яркая речь школьницы Греты Тунберг в ООН (Видео)

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"Вы украли у меня детство": яркая речь школьницы Греты Тунберг в ООН (Видео)
09:37 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости мира:16-летняя шведская школьница Грета Тунберг выступила с эмоциональной речью на первом саммите Организации объединенных наций по изменению климата.

Целых 4 минуты юная школьница со Швеции держала внимание всего саммита ООН в Нью-Йорке. Экоактивистка разнесла в пух и прах мировых лидеров за их политику по отношению климата нашей планеты. Школьница обрушилась с критикой из-за их бездействия в борьбе с изменениями климата.

На момент выступления юной активистки в зале присутствовали около 60 мировых лидеров.

Нужно отметить, что Грета Тунберг прибыла на саммит на экотранспорте - она пересекла Атлантику на яхте.

Что именно сказала Тунберг?

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями", — заявила Грета Тунберг.

"Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!", — продолжила активистка, не сдерживая слез.

Видео спича Греты Тунберг в ООН

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Напомним, за последний год Грета Тунберг стала лицом молодежного климатического активизма во всем мире. В 2018 году она запустила движение "Пятницы для будущего" или "Школьная забастовка за климат", поощряя учеников пропускать школу по пятницам, чтобы требовать от своих правительств действий по изменению климата.

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США, ООН, Нью-Йорк, Климат, Грета Тунберг.
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